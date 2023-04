Gabriela Timar a câştigat titlul european la semimuscă Pugilista romana Gabriela Timar a castigat, vineri, titlul de campioana europeana EBU la categoria semimusca, dupa ce a invins-o la puncte pe italianca Giorgia Scolastri, intr-o gala desfasurata la Basel (Elvetia), potrivit Agerpres. Doi arbitri-judecatori au vazut-o invingatoare pe romanca, in timp ce al treilea a dat scor egal dupa cele zece reprize ale meciului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

