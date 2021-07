Stiri pe aceeasi tema

- Perechea alcatuita din jucatoarele Gabriela Ruse (Romania) și Olga Danilovic (Serbia) s-au calificat miercuri seara in turul secund al probei de dublu feminin de la turneul de tenis de la Palermo, Italia, dotat cu...

- Romania putea sa aiba, inca din aceasta seara, doua sportive calificate in sferturile turneelor de la Palermo si Gdynia. Din pacate, in Polonia, nu s-a mai jucat, intr-un moment in care Irina era pe val.

- Jaqueline Cristian merge excelent la Palermo! Romanca s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4. Cristian (23 ani, 159 WTA) a obtinut o victorie dificila,…

- Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la turneul WTA 250 de la Gdynia (Polonia). Tot luni, Alexandra Dulgheru a fost eliminata în primul tur.Cristian (159 WTA) a trecut în primul tur de italianca Nuria Brancaccio (456 WTA, beneficiara a unui wildcard), scor 2-6, 6-3, 6-4.…

- Patru jucatoare române de tenis, Patricia Maria Tig (locul 62 WTA), Irina-Camelia Begu (locul 79 WTA), Ana Bogdan (locul 92 WTA) si Irina Bara (locul 113 WTA), au confirmat participarea la turneul Winners Open (WTA 250), care va debuta pe 1 august la Cluj-Napoca, au anuntat, joi, organizatorii,…

- Zi nefasta, miercuri, pentru romance in calificarile de la Wimbledon. Alexandra Dulgheru, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Irina Bara au fost eliminate in runda inaugurala a turneului. Doar Monica Niculescu s-a calificat in turul al doilea al calificarilor, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-3 de norvegianca…