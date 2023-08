Pe data de 30 iulie 2023, Gabriela Prisacariu și Dani Oțil s-au casatorit religios și au avut parte de o nunta ca in povești. Gabriela Prisacariu a fost in centrul atenției, iar vedeta a stralucit alaturi de partenerul ei de viața. Acum, la doar o saptamana de la marele eveniment, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au luat fiul și au mers in vacanța, iar vedeta nu s-a putut abține la ironii, astfel ca a facut o gluma cu privire la verigheta soțului ei. Iata ce au spus cei doi!