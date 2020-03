Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca testarea in masa a bucurestenilor va incepe cel mai probabil la jumatatea saptamanii viitoare, aceasta urmand a se face cu teste rapide omologate, care vor fi achizitionate "din surse validate de catre Institutul Matei Bals”.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, au anunțat ca 10.514 de persoane din București, din 5 categorii de varsta, urmeaza sa fie testate pentru coronavirus . Testarea pentru coronavirus, in București, va…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca a discutat cu ministrul Sanatații și cu directorul Institutului de Boli Infecțioase despre testarea tuturor bucureștenilor și crede ca primele...

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu a reactionat dupa ce primarul Gabriela Firea a anuntat ca bucurestenii vor fi testati in masa pentru noul coronavirus, avand prioritate persoanele de peste 65 de ani. "Am citit cu intarziere in seara asta știrile:…

- Directorul Institutului National de Sanatate din Olanda (RIVM), Jaap van Dissel, a afirmat miercuri ca, pe baza estimarilor acestuia, rata de transmitere a noului coronavirus in randul populatiei tarii s-a redus semnificativ, informeaza Reuters. Audiat in fata unei comisii parlamentare, Jaap van Dissel…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a spus, vineri, ca tot Bucureștiul este aglomerat, implicit și zona cladirii in care au fost izolați suspecții de coronavirus.„Toate spitalele din Capitala sunt in zone aglomerate, si cele ale Primariei, si ale Ministerului Sanatatii. Exista vreun loc neaglomerat…

- "Sunteti de acord cu interzicerea circulatiei masinilor care polueaza in centrul orasului si cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucurestiului? (Referire la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 si euro 3). Astept raspunsurile bucurestenilor pana luni, 24.02. a.c. aici, pe Facebook, sau/si…