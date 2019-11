Stiri pe aceeasi tema

- În ședința CEx de marți seara, liderii partidului au avut parte de mai multe momente tensionate. Amenințarile cu bataia, înjuraturile și lacrimile au contribuit la atomosfera încordata în care liderii PSD au împins-o pe Dancila spre demisie. Conform surselor Digi24, liderul…

- „Am pierdut lamentabil in diaspora pentru ca unii au dansat pe manele si au jignit diaspora", a spus Dragos Benea in sedinta, moment in care Badalau, simtindu-se vizat de afirmatia colegului sau, l-a amenintat pe acesta cu bataia, folosind cuvinte jignitoare: „Mai, ca****, tu la mine te referi? Te calc…

- Rasturnare de situație la varful PSD: Poziția de forța a lui Marcel Ciolacu, care parea ca deține susținerea majoritații liderilor pentru a prelua conducerea partidului, nu mai este la fel de sigura, dupa ce taberele par a se fi schimbat in randul social-democraților, potrivit hotnews. Niculae Badalau,…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Social-democratul Niculae Badalau a ”aflat” de la jurnaliștii B1 TV Radu Buzaianu și Razvan Zamfir ca fiica lui a lucrat la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Dupa ce saptamana trecut Badalau declara in aceeași emisiune ca fata lui, Sabina, a lucrat doar la…

- Ana Birchall si Cozmin Gusa au fost exlusi marti seara din PSD, in urma unei decizii luate in interiorul CEx. Gabriela Firea i-a luat apararea lui Gusa, care a stat doar doua saptamani in PSD, dar in zadar.

- Candidatul Partidului Unitarții Naționale (PUN) la alegerile parlamentare pe circumscripția nr.50, Dorin Dusciac a povestit într-un interviu pentru DESCHIDE.MD despre cum la alegerile parlamentare din 24 februarie a fost tras pe sfoara de catre Maia Sandu, despre poziționarea sa la acest…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Primaria Capitalei, ca iși dorește mai multa coerența politica guvernamentala și in Parlament și ca spera la o redresare in acest sens „dupa saptamana viitoare”.Mesajul lui Dancila la 18 ani de la atentatele din 11 septembrie: 'Este…