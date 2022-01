Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea are Covid. La fel și intreaga sa familie: soțul și copiii. Anunțul a fost postat duminica seara, pe pagina sa de Facebook. Gabriela Firea, sotul ei, Florentin Pandele, și cei doi copii ai cuplului au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2, tulpina Omicron. Ministrul familiei a facut anunțul…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea (PSD), a anunțat, duminica seara, ca s-a reinfectat cu noul coronavirus, dupa ce a trecut prin boala și in octombrie 2021. Soțul lui Firea și copiii acestora s-au infectat și ei. „Avem Covid de cateva zile, din nou. De data aceasta, de la copii. E peste tot,…

- Actorul Mugur Mihaescu, care spune ca este vaccinat cu doua doze, a povestit duminica, la Antena 3, cum se simte dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Mihaescu spune ca el crede ca are varianta Omicron, nu a facut secventierea, dar se bazeaza pe faptul ca a venit din Spania, acolo unde sunt…

- Seful guvernului se afla in autoizolare si nu prezinta simptome de boala, a precizat sursa.Infectarea pare sa fi avut loc miercuri seara in urma contactului cu un membru al echipei de securitate care a fost testat pozitiv joi, afirma cancelaria de la Viena.Nehammer este vaccinat cu trei doze.El va lucra…

- Serviciile sanitare nationale au raportat la OMS 2,29 milioane de cazuri in data de 5 ianuarie.Insa in pofida cresterii puternice a numarului de cazuri, dubla sau chiar tripla comparativ cu „varfurile” inregistrate in valurile precedente, numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului se mentine…

- Primarul din Sinaia are Omicron. Vlad Oprea a fost infectat in trecut și Covid-19, Edilul a facut anunțul pe pagina sa de Facebook. Primarul statiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anuntat, marti, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca este infectat cu varianta Omicron a noului coronavirus, relateaza…

- Ministerul Sanatații a anunțat luni ca rezultatele parțiale ale secvențierii tulpinii de la sportivul din Maramureș arata ca „este foarte prrobabil” ca acesta sa fie infectat cu Omicron. „In urma...

- Un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost confirmat intr-un grup de peste 50 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 dupa ce au participat la petrecerea de Craciun organizata de o companie in Norvegia, relateaza joi AFP si Reuters. Intre 50 si 60 de participanti…