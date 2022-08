Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prim-vicepresedinte PSD Gabriela Firea, a spus sambata, la o reuniune in localitatea 2 Mai, ca cheia unei guvernari este alocarea de fonduri pentru investitii, sprijinirea mediului de afaceri, precum si masuri sociale tintite, unde situatia sociala…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, intervine in scandalul pe care l-a declanșat George Buhnici. Acesta a declarat recent, la festivalul Neversea, intr-un interviu pentru emisiunea XNS de la Antena Stars, ca fetele ar trebui sa treaca pe la sala și ca el nu merge…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, afirma ca sprijina masura Guvernului privind alocarea a 12 milioane de euro, din fonduri europene, pentru trusoul destinat nou-nascutului, iar femeile aflate in situatii de risc, si care devin mame, vor primi un ajutor financiar…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a dat astazi detalii despre sprijinul pentru nou-nascuți, pe scurt un trusou, in valoare de 2.000 de lei pentru fiecare bebeluș.

- Romania ar putea inchide toate orfelinatele in urmatoarele luni, in urma unei decizii a guvernului de a inchide ultimele centre de plasament din tara. In prezent, Romania are 47.000 de copii lasati in grija statului, insa liderii politici doresc ca minorii institutionalizati sa fie gazduiti in „case…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Guvernul Ciuca, social-democrata Gabriela Firea, pare sa nu-l scape din ochi pe actualul edil general al Bucureștilor. Mai nou, Firea s-a oprit asupra unui proiect inceput in timpul mandatului sau la Primaria Capitalei. Foarte parinți din București…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești, gratuite, in acest an! Nu renunțam la acest proiect, chiar daca financiar ne-am fi dorit sa putem susține mai multe locuri.…

- Vești bune pentru studenți. Aceștia vor putea beneficia de tabere gratuite in aceasta vara. Gabriela Firea a dat toate detaliile. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești,…