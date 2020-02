Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul demis, are o intalnire la ora transmiterii acestei stiri cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse citate de Antena 3. Orban a plecat de la Parlament spre Cotroceni, dupa adoptarea motiunii de cenzura si declaratiile de presa care au urmat.Presedintele…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au o intalnire, la ora transmiterii acestei știri.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea numarului de parlamentari in Diaspora Intalnirea vine cu doar cateva ore…

- Anunțul este facut de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu -presedinte interimar al PSD. Acesta a declarat marti ca este posibil ca social-democratii sa depuna motiunea de cenzura joi, dupa ce Guvernul isi va angaja raspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca il va numi premier tot pe Ludovic Orban, in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de PSD va avea succes in Parlament. "Da, si de data aceasta si de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele,…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, anunța ferm ca nu e interesata de funcția de președinte al PSD. Precizarea primarului general al Capitalei vine imediat dupa ce Dan Tudorache, președinte al PSD Sector 1 și primar al Sectorului 1 a declarat public despre doua candidaturi la…