- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca este necesara o restrangere a cheltuielilor pentru ca banii sa fie alocați catre sanatate. In acest sens, din totalul de 21 de companii infi...

- "Am comandat teste, vin in țara mai tarziu decat am crezut pentru ca fac astfel de comenzi toate țarile. Este pregatit personalul, eșantionul. Vom comunica la final rezultatul", a comunicat primarul general.Firea a adaugat ca, avand in vedere "opoziția unor decidenți" la adresa acestui proiect derulat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca testarea in masa a bucurestenilor va incepe cel mai probabil la jumatatea saptamanii viitoare, aceasta urmand a se face cu teste rapide omologate, care vor fi achizitionate "din surse validate de catre Institutul Matei Bals”. Ea afirma ca vor…

- Gabriela Firea vorbește despre cei 520 de oameni aflați in carantina in București și Ilfov, despre care spune ca nu prea au fost testați. Primarul General al Capitalei spune ca, cel mai probaibl, o mare parte dintre ei sunt deja infectați și avertizeaza ca Romania nu ar putea face fața unei situații…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.”Am spus și…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.Vezi…

- "Sunteti de acord cu interzicerea circulatiei masinilor care polueaza in centrul orasului si cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucurestiului? (Referire la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 si euro 3). Astept raspunsurile bucurestenilor pana luni, 24.02. a.c. aici, pe Facebook, sau/si…

- Deși pe site-ul oficial al RADET, regia informeaza ca in acest moment sunt doar 3 blocuri afectate din cauza unei avarii, la rubrica "funcționare sub parametri" situația sta cu totul altfel. In sectoarele 2 și 3, 220 de blocuri au caldura și apa calda sub parametri. Reprezentanții RADET spun ca problemele…