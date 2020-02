Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu le-a transmis șefilor la inceptul negociarilor ca vrea un salariu lunar de 18.000 de euro. CSM București nu a anunțat ce suma va incasa handbalista dupa semnarea noului contract. Cristina Neagu a venit la CSM București in 2017, dupa ce a mai jucat la Rulmentul Brașov, Oltchim…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, vineri, la Sala Polivalenta, referitor la partida de duminica din grupele principale ale Ligii Campionilor, cu Metz Handball, ca ii este clar ca formatia sa nu poate avea o prestatie mai slaba decat in meciul cu Ferencvaros, din prima etapa,…

- Simona Halep a felicitat-o pe Cristina Neagu pentru performanțele din handbal. Tenismena a declarat ca Neagu este o adevarata campioana, potrivit Mediafax.„Cristina Neagu este o mare campioana, o felicit, este din nou cea mai mare jucatoare din lume, este impresionant ce face, o apreciez din…

- Cristina Neagu a notat, joi, pe Facebook, ca locul 12 ocupat de nationala Romaniei la Campionatul Mondial de handbal nu este onorant, dar atat s-a putut de aceasta data, ea mentionand ca echipa este tanara si neexperimentata potrivit news.ro“Pentru noi, Campionatul Mondial s-a terminat ieri.…

- Luptatorul Benny Adegbuyi este surprins de faptul ca notorietatea jucatoarei de handbal Cristina Neagu nu se vede și pe rețelele de socializare, noteaza digisport.ro.Pe Instagram, handbalista are puțin peste 70.000 de urmaritori. Spre deosebire de alți mari sportivi, care au zeci de milioane de "followeri".Luptatorul…

- Cristina Neagu a primit, luni, trofeul pentru cea mai buna handbalista a lumii in 2018, intr-o ceremonie speciala, la Kumamoto, in Japonia. In prima zi de pauza a nationalei lui Tomas Ryde de la debutul la...

- Cristina Neagu (31 de ani) a primit azi trofeul pentru cea mai buna jucatoare din lume in 2018. Cu 4 astfel de trofee in vitrina, Cristina Neagu atinge o performanța unica in hanbdalul feminin. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal…