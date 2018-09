Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca discutia sa cu comisarul european Corina Cretu, despre ingrijorarile membrilor Comisiei Europene privind situatia din Romania, a avut loc dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea nu i-a raspuns acesteia la telefon, pe parcursul verii.…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Liviu Dragnea face declarații dupa CEx PSD și dupa atacurile lansate de Gabriela Firea. Urmariți declarațiile liderului PSD. Sambata, dupa CEx, Firea a lansat mai multe atacuri la adresa ministrului Carmen Dan și la adresa lui Liviu Dragnea. Gabriela Firea a fost intrebata care este in acest moment relația…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca nu a discutat cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru a permite organizarea, pe 10 august, in Piata Victoriei, a protestului romanilor din diaspora, subliniind ca PSD a facut un miting acolo si poate mai face. Intrebat daca,…

- Un sondaj de opinie, realizat de Sociopol si dat aseara publicitatii, releva faptul ca 71% dintre romani sunt de parere ca Romania merge intr-o directie gresita. In acelasi timp, insa, chestionati asupra motiunii de cenzura de ieri, depuse de PNL impotriva Guvernului Dancila, aproape doua treimi dintre…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- UPDATE: Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mitingul PSD, dar și despre alte evenimente care vor avea loc sambata in București. „Am avut ieri comandament perntru organizarea celor 15 evenimente care au fost aprobate. Azi am avut din nou o ședința operativa.…