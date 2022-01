Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, deci nu acum ceva timp, ANRE a aprobat tariful local Termoenergetica pentru productie, transport, distributie a energiei termice. Acest tarif reprezinta tariful Elcen, care tine de Ministerul Energiei, plus tariful Termoenergetica, ce tine de Primarie, si in continuare va fi aprobat de Consiliul…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a anuntat, marti seara, la Antena 3, ca ANRE a aprobat pretul local al Termoenergetica, iar acesta ajunge de la 490 lei, la 980 de lei. ”Vreau sa va spun ca greul de acum incepe (…) ANRE a aprobat tariful local Termoenergetica pentru productie, transport,…

- Toți consilierii generali sunt intr-o stare permanenta de tensiune in relația cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, care ii trateaza ca pe niște oameni care sunt acolo doar ca sa ridice mana cand vrea el, declara președintele PNL București, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6. „E mult de lucru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a parasit sala in care era audiat de membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind pretul energiei, a informat Agerpres. Edilul a spus ca sedinta la care a participat a fost un circ cauzat de presedintele comisiei. „Nu am mai putut sa stau in conditiile…