Gabriela Firea, despre criza din coaliție: Hienele se sfâşie între ele &"Hienele se sfâsie între ele", comenteaza senatorul PSD Gabriela Firea scandalul din coalitia de guvernare."Hienele se sfâsie între ele! Au mintit românii, pentru a ajunge la putere, unii au si furat, au promis solutii miraculoase pentru toate problemele tarii si oraselor - inclusiv în Capitala -, si, in mai putin de un an, si-au dat arama pe fata! E totul pentru ei, pentru parvenirea lor! Nu e nimic pentru oameni! Daca cei de la USR - Plus amenintau cu iesirea de la guvernare cand NU s-au majorat alocatiile copiilor potrivit legii, si a pensiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

