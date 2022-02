Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anunțat ca in Programul Ministerului Familiei se vor putea inscrie femei cu varsta intre 20 si 45 de ani, iar cuplurile care aplica pot fi persoane casatorite sau necasatorite. Se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure, iar suma maxima decontata va fi de 4.500 de euro, menționeaza…

