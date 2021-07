Gabriela Firea critică deciziile primarului Nicușor Dan, referitoare la transportul în comun Fostul primar general al Capitalei critica deciziile actualului edil de majorare a biletului de calatorie cu transportul in comun și de diminuare a bugetului Societații de Transport București. DE la inceputul lunii august, o calatorie cu autobuzul va costa 3 lei, fața de 1,3 lei in prezent, in timp ce și calatoria cu metroul va ajunge tot la 3 lei, de la 2,5 lei in prezent. Firea ii cere lui Nicușor Dan sa prezinte fundamentarea majorarii de tarif anunțate pentru 1 august, toate datele statistice, calculele complete, și, in special, estimarea impactului acestei scumpiri in bugetul bucureștenilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

