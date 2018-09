Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a explicat, dupa ședina Comitetului Executiv Național al PSD, de ce a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. Primarul Capitalei a spus ca ministrul a incercat sa paseze raspunderea pe prefectul Speranța Cliseru, incriminand-o implicit pe ea. „Am vorbit ieri cu doamna comisar…

- Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sambata, demisia ministrului de interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusa la vot in sedinta Comitetului Executiv National al PSD si a fost respinsa, informeaza news.ro. Potrivit unor surse din partid,…

- Liderii PSD s-au reunit sambata la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), dupa ce vineri mai multi lideri PSD s-au intalnit intr-o sedinta restransa cu intentia de contesta azi autoritatea presedintelui PSD. Inaintea sedintei,...

- Liderii PSD au votat in CExN. Ar fi fost o singura abținere și un singur vot impotriva pentru susținerea lui Carmen Dan și impotriva propunerii Gabrielei Firea. Primarul Capitalei i-a cerut demisia ministrului de Interne in urma violențelor de la protestul din 10 august. Votul liderilor PSD…

- Gabriela Firea a cerut Ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si dea demisia sau sa i se retraga sprijinul politic. Primarul Capitalei i-a adus acuzatii pentru protestul soldat cu violente, la 10 septembrie....

- Ecaterina Andronescu, senatoare PSD, insista ca nemulțumirile ei, exprimate recent intr-o scrisoare deschisa, sa fie dezbatute in ședința grupurilor reunite ale deputaților și senatorilor. Androenscu cere și o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului. „Deciziile in PSD trebuie mai larg…

- Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Internelor Carmen Dan, anunta Romania TV. Firea a acuzat-o pe Carmen Dan de peremitare a violentelor de la mitingul Diasporei din 10 august. S-a intamplat la sedinta Comitetului Executiv National (CExN). Pe agenda sedintei se afla teme precum evaluarea ministrilor…

- Situația este foarte tensionata la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care are loc la Neptun. Gabriela Firea este cea mai vocala și are o serie de nemulțumiri pe care le-a exprimat in ședința. In urma situației generate dupa protestul Diasporei din 10 august, Gabriela Firea a cerut…