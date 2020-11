Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a depus, miercuri, la Biroul Electoral de circumscriptie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare. "Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea…

- „Ha, ha, ha!” Acesta a fost singurul comentariu facut de deputatul PMP Robert Turcescu, dupa ce a aflat ca Elena Basescu, mezina fostului președinte, a aterizat tocmai in capul listei PMP Constanța pentru Camera Deputaților. Robert Turcescu este in prezent deputat de Constanța, dupa ce, in 2016, a candidat…

- Documente atasate: SONDAJUL SOCIOPOL realizat in Bucuresti dupa alegerile locale Institutul de sondare a opiniei publice SOCIOPOL a realizat primul sondaj de dupa desfașurarea alegerilor locale. Cercetarea sociologica a fost efectuata pe un eșantion de 1003 persoane din București, pentru a afla care…

- Declaratii live Firea: -Noi am verificat toate copiile proceselor verbale de la toate sectoarele si am gasit o serie de neconcordante si chiar falsuri, de aceea avocatii nostri au scris deja o sesizare penala care vizeaza savarsirea de infractiuni electorale. Va dau cateva exemple. Am in fata…

- "Am inteles, conform legii, ca PSD are acest drept, sa ceara renumararea voturilor. Cat timp totul e in cadrul legii nu e nicio problema. Au facut o numaratoare paralela si din punctul lor de vedere au castigat. Nu inteleg de ce e aceasta agitatie pe strada, prin sectii", a spus Marcel Ciolacu.…

- Gabriela Firea spune ca va fi „vocea oamenilor”, chiar daca nu mai este „primarul oamenilor”. Ea i-a criticat pe politicienii de centru stanga ca nu i-au oferit sprijin, așa cum au facut cei de dreapta pentru Nicușor Dan. „Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau sa las toate lucruri…

- Gabriela Firea spune ca va fi „vocea oamenilor”, chiar daca nu mai este „primarul oamenilor”. Ea i-a criticat pe politicienii de centru stanga ca nu i-au oferit sprijin, așa cum au facut cei de dreapta pentru Nicușor Dan. „Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau sa las toate lucruri…

- Gabriela Firea a explicat de ce crede ca s-a inregistrat mircuri un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, primarul afirmand ca, dupa parerea sa, este o strategie prin care guvernul vrea sa sperie electoratul, astfel incat prezenta la vot sa fie una mica,…