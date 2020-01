Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat joi proiectele Guvernului de a organiza alegeri anticipate sau alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, prin care spune ca s-ar cheltui ”multi bani”, arata Agerpres. Firea a spus ca ”sunt bani luați de la romani și aruncați pe ambiții politice”…

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman a publicat duminica, pe pagina de Facebook, o varianta a urarii cu care se merge din casa in casa de Revelion. „Plugușorul – by Florin Roman” are nuanțe politice, iar printre personaje se numara Iliescu, Dragnea, Dancila, premierul Orban și miniștrii din Guvernul PNL.…

- "Am refuzat in mod explicit si categoric, in numele ProRomania, oferta de a vota Guvernul PNL - Orban in schimbul unor “numiri in esaloane inferioare sau locale”, sinecuri , “pile” si avantaje pentru noi sau pentru apropiatii nostri / asa cum am refuzat ofertele de acelasi tip ale Vioricai Dancila…

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…

- Cițu anunța “dezastrul dupa PSD”: “In ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, dupa metoda Al Capone” Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali,…

- "Ce bucurii marunte au frustrații de la PNL... Ludovic cel mic anunța ca m-a demis din funcția de consilier onorific al premierului, funcție neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiți tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila și mandatul mi-a incetat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, pentru primele noua luni ale anului, Guvernul PSD a estimat venituri de 249 de miliarde de lei, dar executia arata 228 de miliarde de lei. „Gaura dupa 9 luni, date deja publicate, aproximativ 21 miliarde lei”, sustine el. Florin…