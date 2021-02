Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a a evitat, joi, sa spuna daca va avea loc o noua majorare a alocațiilor copiilor, dupa cea produsa in luna ianuarie 2021. „Nu ma pot antepronunța”, a spus Turcan. Raluca Turcan a spus, despre o noua majorare a alocațiilor pentru copii, cea din luna iunie,…

- Gabriela Firea, cere majorarea alocațiilor copiilor de la 214 la 300 de lei și le solicita parinților sa-i „sensibilizeze” pe parlamentarii PNL, USR și UDMR prin mesaje online. Senatoarea...

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea anunța ca partidul a depus un amendament pentru majorarea alocațiilor copiilor de la 214 la 300 de lei. „Dorim sa prezentam cateva detalii despre un amendament foarte important care se refera la toți copiii Romaniei. Ținem foarte mult la acest amendament. Cu…

- Alocațiile copiilor intra majorate cu 20% de la 1 februarie, a anunțat miercuri seara Ministrul Muncii, Raluca Turcan, la TVR 1. Ministrul Turcan a spus ca de luna viitoare alocațiile copiilor vor intra majorate, iar in privința celei de-a doua majorari, tot cu 20 de procente, ce urma sa se aplice in…

- Alocațiile copiilor intra majorate cu 20% de la 1 februarie, a anunțat miercuri, 27 ianuarie, Raluca Turcan, ministrul muncii, Raluca Turcan, la TVR 1, a informat Edupedu . Alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani ajunge la suma de 214 lei pe luna. Raluca Turcan urcan face referire la un proiect…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca de la 1 februarie parintii vor primi alocatiile copiilor majorate cu 20 de procente. In privinta celei de-a doua majorari a alocatiilor, care ar trebui sa se produca in vara acestui an, ministrul afirma ca “vom vedea in Parlament daca se mentine si…

- Alocațiile copiilor vor fi majorate, din 1 ianuarie. majorarea finala e dubla fața de cat se anunțase inițal. Conform ministrului muncii, banii pentru aceasta majorare sunt deja prevazuți. CU CAT vor crește alocațiile: Incepand cu ianuarie 2020, alocațiile copiilor trebuiau sa creasca treptat, cu rata…

- Alocatiile ar urma sa creasca din ianuarie 2021 Dublarea alocatiilor se face in cinci etape Parintii vor primii banii incepand cu luna februarie Alocatiile vor creste din nou, incepand cu luna ianuarie 2021, iar din februarie vor fi virati banii majorati. Cresterea face parte din etapele dublarii efective…