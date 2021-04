Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au o casnicie fericita de mai bine de cinci ani și doua ferițe impreuna. Cei doi s-au intalnit pe platourile de filmare și s-au indragostit iremediabil. Mama lui Tavi dezvaluie cum a fost momentul cand cei doi nu puteau avea copii.

- Gabriela Cristea a fost și de aceasta data deschisa cu admiratorii ei din mediul online și le-a marturisit ca a ajuns pe mainile medicilor. Pentru a nu le da motive de ingrijorare, partenera de viața a lui Tavi Clonda nu a stat pe ganduri și le-a dezvaluit fanilor motivul. Iata așadar despre ce este…

- Bogdan Mocanu a dezvaluit pentru Antena Stars detalii despre problemele grave de sanatate cu care se confrunta. Artistul a facut un apel disperat, in care marturisește prin ce clipe grele a trecut in ultima vreme.

- Gabriela Cristea a plecat intr-o escapada la munte, alaturi de Tavi și fetele lor. Prin ce peripeții au trecut și ce dezvaluiri a facut frumoasa prezentatoare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, escapada la munte Gabriela Cristea și Tavi Clonda, impreuna cu cele doua fetițe ale lor au plecat intr-o excursie…

- Gabriela Cristea s-a speriat foarte tare in clipa in care fiica ei a izbucnit in plans. Micuța Victoria s-a accidentat in casa, dupa ce s-a lovit la cap! Ce reacție a avut Tavi Clonda cand și-a vazut fiica plangand in hohote?