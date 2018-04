Gabriel Voicu, Coldwell Banker: Cererea din piata rezidentiala a fost destul de elastica la ultimele socuri. Are, insa, si o limita

Stiri pe aceeasi tema

- Piata imobiliara a inregistrat o evolutie spectaculoasa in 2017, cu volume record de activitate in sectorul industrial si cel de birouri, conform unui raport de specialitate, remis, joi, AGERPRES . Nivelul chiriilor a fost in general stabil, cu usoare cresteri in piata spatiilor comerciale si segmentul…

- Xerox Romania Echipamente și Servicii și Comservice – companie care face parte din rețeaua de parteneri Xerox inca din 1992 – ofera clienților din nord-estul țarii servicii de management al documentelor (MPS) care automatizeaza procesele și micșoreaza costurile. Comservice a devenit partener MPS in…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Keller Williams, una dintre cele mai mare francize imobiliare la nivel mondial si originara din Texas, Statele Unite, a intrat recent pe piata locala si pentru atragerea de parteneri dintre profesionistii locali va organiza un curs, intitulat Ignite, prin care brokerii imobiliari "pot invata…

- Lipsa unei evaluari riguroase și a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potențiali genereaza o volatilitate extrema a pieței ICO (oferte inițiale de criptomonede), se arata intr-un studiu publicat de compania de consultanța EY. In urma analizei a 372 de ICO-uri de la nivel global, EY…

- Piata ciocolatei ar putea depasi valoarea record de 5 miliarde lei (1,07 miliarde euro) in acest an, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, arata un raport al KeysFin. ”Afacerile din piata de ciocolata au atins in 2016 nivelul de 4,5 miliarde de lei, iar datele preliminarii…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…