- Extrema Gabriel Torje (33 de ani) a revenit in fotbalul romanesc. A semnat pana in vara cu Concordia Chiajna, locul 8 din Liga 2. Fostul jucator de la Poli Timișoara, Dinamo, Udinese sau Farul a devenit liber in aceasta vara, dupa ce și-a reziliat contractul Genclerbirligi. El s-a antrenat in ultima…

- Ministerul Energiei și E-Distribuție Banat au semnat un contract de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, in valoare totala de 46.330.089,48 lei (TVA inclus). Contractul este pentru modernizarea rețelelor de distribuție, prin realizarea de linii buclate de medie tensiune, constituite…

- Luni, 28 august, a fost predat amplasamentului pentru proiectul de extindere la patru benzi a drumului din Dumbravița catre compania Strabag, cea care realizeaza și primul tronson al drumului care leaga Timișoara de Autostrada Vestului A1. Lucrarea trebuie sa fie gata in șase luni.

- Cea de a doua parte a drumului de legatura dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata, porțiunea care traverseaza Dumbravița, poate intra, oficial, in șantier. Contractul de execuție dintre Consiliul Județean și societate Strabag a fost semnat joi dimineața. Acum urmeaza partea dificila, lucrarile…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a gasit o noua oportunitate sa il ”faulteze” pe președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, pe tema extinderii la patru benzi a drumului județean care leaga Timișoara de A1, prin Giarmata. Latcau l-a comparat pe Nica cu o gaina, care cauta, bezmetic, un…

- Societarea Strabag a fost selectata sa se ocupe și de extinderea la patru benzi a DJ 691 dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata, pe tronsonul 1, din zona Dumbravița. Aceiași societate executa so tronsonul 2 aflat acum in lucru. Consiliul Județean Timiș a finalizat procedura privind atribuirea…

- SCM USV Timișoara a pus accentul pe pregatirea fizica și in cea de-a doua saptamana de dupa intersezon. Unul dintre cei doi jucatori aflați in probe a fost reținut in lot și a semnat un contract valabil pana la 31 decembrie 2024. Este vorba despre un rugbist din naționala Kenyei, Mumbi Melvin Thairu.…

- Liber de contract dupa desparțirea de CSA Steaua București, mijlocașul Adi Popa (34 de ani) a semnat cu o alta echipa din Liga 2, Concordia Chiajna. Mijlocașul a semnat un contract valabil pe un sezon cu trupa de langa București, a anunțat Concordia Chiajna, pe Facebook. Adi Popa a semnat cu Concordia…