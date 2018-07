Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila a retras dosarul Rosia Montana sustinand ca includerea sa in Patrimoniul Mondial ar pune Romania in situatia riscanta de a plati 4,4 miliarde de dolari canadienilor de la Gabriel Resources. Insa aceasta abordare s-ar putea sa fie cea care sa coste cu adevarat Romania, din toate punctele…

- Dosarul Rosia Montana va fi discutat vineri in Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO, intrunit in aceasta perioada la Manama, Bahrein. In mod normal si dupa ce primise deja recomandare favorabila, de azi am fi putut spune ca Rosia Montana este un loc unic, cu o valoare exceptionala recunoscuta la nivel…

- Procesul Gabriel Resources impotriva Romaniei inregistrat la ICSID, in care canadienii cer daune de 4,4 miliarde de dolari pentru presupuse pierderi legate de proiectul minier de la Rosia Montana, ar putea lua o noua turnura, dupa ce avocatii statului roman au reclamat arbitrilor internationali ca nu…

