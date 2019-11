Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea, fostul vicepreședinte PSD, iși vinde casa cumparata pe 24 aprilie 2006 de la antrenorul Ioan Andone. Politicianul a platit in urma cu 13 ani pentru vila din Cotroceni a lui Andone 450.000 de euro, dar intre timp a extins-o și vrea s-o vanda la suprapreț, scrie riseproject.ro. Imobilul…

- Gabriel Oprea iși vinde celebra sufragerie. Anunțul a fost postat pe numeroase site-uri imobiliare. Care este prețul pentru „Vila superba din Cotroceni” unde s-a intalnit cu diverse personalitați din politica? Gabriel Oprea vine imobilul in care s-a intalnit cu Coldea, Maior și Kovesi Cel mai nou vicepreședinte…

- Revenit alaturi de PSD, Gabriel Oprea, 58 de ani, și-a scos la vanzare vila din Cotroceni, in sufrageria careia a avut celebra cina privata, pe 6 decembrie 2009, in ziua celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de atunci. Conform riseproject.ro, ”Vila superba din Cotroceni” este scoasa la…

- Gabriel Oprea, noul vicepreședinte PSD, iși vinde celebra sufragerie! Anunțul postat pe cateva site-uri de imobiliare incepe cu “Vila superba in Cotroceni” și include prețul de 1.799.999 euro, potrivit riseproject.ro.Vila este celebra pentru episodul “Sufrageria”, unde s-a decis, in 2009,…

- Proaspatul vicepreședinte al PSD, Gabriel Oprea, fost vicepremier și fosta gazda a intalnirii de taina, din 2009, a reprezentanților instituțiilor de forța, in noaptea alegerilor prezidențiale, iși vinde vila in care a gazduit petrecerea, in celebra sufragerie. Anunțul postat pe cateva site-uri de imobiliare incepe…

- Statul roman trebuie sa returneze aproape 15 milioane de lei Uniunii Europene deoarece Bursa de Pește din Tulcea, facuta cu fonduri nerambursabile, nu este funcționala. Anunțul a fost facut in 21 noiembrie chiar de ministrul Agriculturii, Adrian Oros. In luna aprilie 2019, PressHub a scris in exclusivitate…

- Fabrica de rulmenți din Alexandria, cel mai mare angajator privat din județul Teleorman, pregatește o investiție de aproape 100 de milioane de euro ce vizeaza introducerea unei noi linii de producție pentru rulmenți folosiți la roțile de automobile. Anunțul a fost facut astazi, in prezența ministrului…

- Aproximativ sase milioane de euro. Aceasta este suma mentionata in discutiile purtate pentru tranzactionarea terenului pe care s a ridicat fostul Galeria Mall. In schimbul acestei sume, Galeria Mall vine la pachet si cu alte terenuri din zona, urmand sa gazduiasca un depozit logistic. Informatiile privind…