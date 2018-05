Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea confirma, intr-un interviu pentru știripesurse.ro, intalnirile de la K2 și T14.„Ne intalneam la K2. K2 este sala de protocol al SRI. T 14 era un fel de club, e mult spus. Erau acolo doua terenuri de tenis și o sala de mese. Am jucat tenis acolo. Era ziua lui…

- Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum s-a ajuns la celebrul episod ”Sufrageria”. El susține ca un episod normal a fost speculat foar”Cu Maior eram prieten, il cunoșteam foarte bine. Am lucrat impreuna in Guvernul…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte scrie: „Un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta in Orientul Apropiat, in relatiile cu Israelul si cu tarile arabe. Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui.…

- Romania s-a calificat incredibil la Cupa Mondiala de rugby din 2019, care va avea loc in Japonia. Accesul direct la turneul final a fost facilitat de Belgia, care a invins Spania, principala adversara a ”stejarilor”, cu scorul de 18-10. Romania a ocupat locul 2 in Rugby Europe International…

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- All those who voiced their wish to run in the Social Democratic Party (PSD) Congress will be put on the paper ballots, PSD leader Liviu Dragnea announced on Friday. "We have 24 candidates, approved. All those who voiced their wish to run will be put on the paper ballots," Dragnea said after…

- 'De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul', a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila. Intrebat daca, in…