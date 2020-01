Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Trif are 20 de ani, este din localitatea Vidra și sufera de o boala foarte grava, LEUCEMIE. In prezent, Valentin se afla la spitalul Fundeni din București, unde urmeaza un tratament și unde va face un transplant medular (de celule stem), donatorul fiind sora lui. El are nevoie de fiecare dintre…

- APEL UMANITAR… Baietelul de doar noua ani, din Neresti, diagnosticat de curand cu o boala nemiloasa, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Medicii din Iasi i-au recomandat un transplant de maduva insa, pentru a-l realiza, are nevoie sa gaseasca o unitate spitaliceasca care sa-l primeasca.…

- SOLIDARITATE… “Ma numesc Gabriel, sufar de cancer in sange si va rog frumos sa donati grupa sanguina 01 pozitiv”. Este mesajul unui baietel de doar noua ani, din Negresti, care a facut inconjurul Moldovei in ultimele zile. Distribuit de sute de ori pe retelele de socializare, mesajul a ajuns la oamenii…

- Anchetatorii din Habarovsk, Rusia au deschis o ancheta penala dupa ce un bebeluș a fost scos pe balcon de parinții lui și a murit inghețat, scrie BBC.Baiețelul de șapte luni a fost scos pe balcon, la temperaturi de -7 grade Celsius, timp de cinci ore. Parinții copilului au spus ca l-au scos pe micuț…

- Un hoț de marunțișuri a dat „lovitura” la un magazin din centrul orașului Campina.Hoțul a intrat in magazin, a pus ochii pe cutia cu donații și a așteptat un moment prielnic.Pe imagini se vede cum vanzatoarea se uita in telefon și nu era atenta la ce se intampla in jur. La un moment dat, femeia a plecat,…

- Michael, un baiețel de 5 ani din statul american Michigan, și-a chemat colegii de la gradinița și educatoarele lor la tribunalul din comitatul Kent. Michael nu este mic procesoman, el chemandu-și colegii sa asiste la pronunțarea sentinței judecatorești prin care a fost adoptat intr-o noua familie, transmite…

- In aceasta zi speciala, in care romanii iși aleg președintele, deputatul Daniel Olteanu, președintele ALDE Vaslui, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, despre mandria de a fi roman și despre dorința de a face din Romania o țara ca afara. Iata textul integral al mesajului lui Olteanu: „Celor care…

- Centrul Județean de Transfuzii Sanguine Slatina are șase paturi mobile noi, primite prin grija preotului Ion Iagaru, preot al bisericii din curtea Spitalului Municipal Caracal, care dupa mai multe campanii de donare de sange s-a intors și cu mobilier adecvat activitații. La centru s-a mai reușit in…