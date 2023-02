Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai are nicio jucatoare la Australian Open 2023. Drumul superb al Gabrielei Ruse s-a oprit in semifinala feminina de dublu. Pentru sportiva noastra a fost prima prezența in careul de ași al unui turneu de Grand Slam. Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au fost invinse in semifinalele Australian…

- Perechea Gabriela Ruse / Marta Kostyuk (Romania / Ucraina) s-a calificat in semifinalele probei de dublu de la Australian Open dupa ce a invins, miercuri dimineața, perechea Storm Hunter / Elise Mertens (Australia / Belgia – favorite 4). Ruse și Kostyuc au caștigat partida din sferturi cu 2-1 la seturi…

- Sorana Cirstea s-a oprit in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Adelaide. Romanca a fost invinsa de tunisianca Ons Jabeur, principala favorita, cu scorul de 7-6 (1), 6-1, dupa o ora si 19 minute. In primul set, partida a fost extrem de echilibrata, cu nu mai puțin de patru break-uri. Setul…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu și Sorana Cirstea incep sezonul cu participarea la turneul de tenis WTA 500 de la Adelaide, Australia. Gabriela Ruse a ajuns și ea pe tabloul principal la Auckland, Noua Zeelanda, dupa ce a trecut de doua tururi de calificari. Fii la curent cu cele mai…

- Irina Begu (34 WTA) și Sorana Cirstea (45 WTA), cele doua jucatoare din Romania acceptate direct pe tabloul principal la turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia, 1 – 8 ianuarie), au avut noroc la tragerea la sorți, potrivit GandulSambata dimineața s-a tras la sorți tabloul principal al turneului WTA…

- Sorana Cirstea (45 WTA) nu va mai fi nevoita sa intre in focurile tururilor de calificare la turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia, 1- 8 ianuarie), romanca urcand pe tabloul principal dupa o decizie a organizatorilor. La concursul dotat cu premii in valoare totala de 703.580 de dolari va mai participa…

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig vor reprezenta Romania in competiția propriu-zisa, la Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Suspendata provizoriu din circuitele WTA și ITF, in urma testului anti-doping cu rezultat pozitiv de la US Open, Simona Halep (31 de…