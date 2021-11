Stiri pe aceeasi tema

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger, surprinzandu-l exact momentul in care comediantul a dat uitarii bunelor maniere, chiar in public. Ei bine, cu siguranța BRomania…

- „Comisarul Cattani”, Traian Berbeceanu: „Polițistul anului” surprins in trafic in timp ce incalca legea „Comisarul Cattani” , Traian Berbeceanu: „Polițistul anului” surprins in trafic in timp ce incalca legea Traian Berbeceanu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare suplimentara. Fostul polițist…

- S-au scris foarte multe articole de-a lungul timpului despre viata fostului premier Florin Citu. Cu toate astea, putine informatii se stiu despre familia președintelui PNL. Paparazzii spynews.ro sunt pe faza, ca de obicei, si au surprins exclusivitatea momentului. Prima si singura imagine cu Florin…

- Dorian Popa nu rateaza ocaziile in care sa iși uimeasca fanii! Artistul plin de viața și mereu in forma și-a obișnuit deja admiratorii cu toate investițiile de sute de mii de euro, cu care nu se sfiește sa se mandreasca in fața lumii. Ei bine, caci intotdeauna a mers pe premisa ca ceea ce faci cu mana…

- Ziv Tetelman, presupusul iubit al Alexandrei Dinu, a fost surprins de paparazzi Spynews.ro, de data acesta fara compania blondinei. Milionarul evreu este foarte solicitat, astfel ca nu a lasat telefonul nicio clipa atunci cand a ieșit in oraș.

- Așa tata, așa fiu! Este sintagma care se potrivește cel mai bine lui Marius Șumudica și fiului sau, Marius Șumudica Junior. Tanarul a fost surprins in una din cele mai luxoase zone ale Capitalei. Marius Ștefan a ieșit la plimbare pe strazile Capitalei, insa nu oricum, ci la volanul noului sau bolid…

- Rolul de afacerist ii da multe batai de cap cunoscutului Nelu Bud! Fostul soț al Corinei Bud pare ca este din ce in ce mai stresat din cauza numeroaselor responsabilitați pe care le are, mai ales atunci cand angajații nu dau atenție sporita asupra cerințelor sale. Afaceristul a fost surprins de catre…

- Remus Truica nu are noroc pe plan profesional, dar stai sa vezi ce iubita grijulie și-a tras de cand este dupa gratii. In timp ce el iși ispașește pedeapsa, șatena are mare grija de bugetul familiei. De unde știm? Ei bine, dovata vine chiar de la cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul…