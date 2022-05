Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului de fotbal FC Rapid București a anunțat marți implicarea unui nou acționar in Giulești. Acesta este Dan Șucu și va deține 50% din acțiunile clubului, celelalte 50% fiind deținute de Victor Angelescu.

- Victor Angelescu va fi proprietarul majoritar al clubului Rapid anunța APS, grupul cehului Martin Machon, printr-un comunicat. Cehul care deținea 49% din clubul Rapid și-a vandut acțiunile. El venise la bucureșteni din 2018, an in care echipa a promovat din Liga a 4-a in Liga a 3-a. „Pachetul de acțiuni…

