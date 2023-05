Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța – FCSB 3-2. Echipa condusa de Gica Hagi s-a impus la Ovidiu in fața roș-albaștrilor in urma unui meci dramatic și a reușit sa caștige Superliga inca din penultimul act al competiției. Titlul nu se va mai decide in ultima etapa din play-off, atunci cand vom avea partidele FCSB – Rapid…

- Fluierul final al meciului Farul - FCSB 3-2, care a adus titlul la Ovidiu, a provocat o bucurie de nedescris in vestiarul dobrogenilor. La sarbatoare, Gica Hagi a fost protagonist. Farul a invins-o pe FCSB cu 3-2 și a devenit campioana cu o etapa inainte de finalul sezonului. GALERIE FOTO. ...

- Farul Constanța poate deveni duminica seara noua campioana a Romaniei daca o invinge pe FCSB. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Organizatorii spera ca echipa lui Gica Hagi sa se impuna și sa devina…

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- Gica Hagi a fost extrem de furios la finalul partidei dintre CS Universitatea Craiova și Farul, incheiata 1-1. Gica Hagi, managerul dobrogenilor, crede ca „roșul” primit de Alibec a influențat desfașurarea partidei, dar l-a iertat pe atacant. Gica Hagi, dupa CS Universitatea Craiova - Farul 1-1 „Un…

- Aflat in lupta pentru titlu, Gigi Becali, patronul FCSB, e sigur ca echipa lui va juca in sezonul viitor in grupele UEFA Champions League. La finalul declarațiilor date in fața casei din Aleea Alexandru, Gigi Becali a avut un mesaj pentru Gabi Balint, un susținator al CSA Steaua și un contestatar al…

- Denis Alibec continua sa rateze, uneori din situații incredibile, dar „Regele” Gica Hagi il susține necondiționat și public. Hagi are alt stil de abordare, comparativ cu cel beligerant al patronului FCSB, spre exemplu. Denis Alibec este considerat numarul 1 la Constanța, lucru evidențiat public de…

- Coșmarul lui Gigi Becali nu mai poate fi evitat de FCSB. Dan Petrescu și Gica Hagi pot juca cu trofeul pe masa dupa rezultatele inregistrate in penultima etapa a sezonului regulat din Liga 1. Este scenariul de care se temea latifundiarul din Pipera. FCSB a pierdut surprinzator in deplasarea cu UTA,…