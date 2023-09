Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu nu renunta la lupta. Selectionerul Romaniei a vorbit dupa remiza de pe Arena Nationala cu Israel, scor 1-1, din etapa a cincea a preliminariilor EURO 2024. Romania a ajuns la al treilea rezultat de egalitate in campania de calificare pentru turneul final din Germania, dupa ce a remizat…

- Denis Alibec a deschis scorul in Romania – Israel 1-1 si a fost unul dintre cei mai activi jucatori ali lui Edi Iordanescu. Denis ALibec a fost schimbat in repriza a doua cu George Puscas. Denis Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei lui Edi Iordanescu. Alibec a marcat in minutul…

- Romania și Israel au remizat, scor 1-1, in preliminariile EURO 2024. Grigore Sichitiu, fost președinte la Rapid, a fost prezentat la GSP Live și a comentat in termeni duri prestația „tricolorilor”. Romania s-a aparat eroic in secvențele de final ale disputei cu Israel. Jocul a fost taxat dur in direct…

- Cristiano Bergodi i-a transmis un avertisment pentru Edi Iordanescu, inaintea „dublei” de foc cu Israel si Kosovo. Romania – Kosovo este pe 12 septembrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, iar unul dintre marile pericole ar putea sa vina de la Albion Rrahmani, atacantul de la Rapid.…

- Edi Iordanescu se bazeaza la meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024 pe 3 fotbaliști care au uitat cum e sa joace. Andrei Rațiu n-a mai evoluat de 4 luni, Ianis Hagi a fost titular ultima data la naționala, in iunie, iar George Pușcaș nu are niciun minut petrecut pe teren in acest…

- Daniel Birligea (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, va fi convocat in premiera la prima reprezentativa. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena…

- Marius Niculae nu crede ca transferul in Qatar ar trebui sa-i pericliteze locul la naționala lui Denis Alibec. Fostul atacant, fan declarat al fostului șeptar de la Farul, e convins ca Denis va ramane un jucator important pentru echipa lui Edi Iordanescu. Romania - Israel are loc pe 9 septembrie, de…

- Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89.…