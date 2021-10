Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 septembrie 2021, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii Biroului de Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și reprezentanți ai Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba Iulia precum…

- Zi de sarbatoare in familia Mirelei Vaida, caci astazi fiul sau cel mare implinește varsta de cinci ani. Aniversarea i-a prins numai bine pe membrii familiei, mai ales ca acum se afla intr-o vacanța de vis din Turcia și cum aceasta zi nu putea fi data uitarii de prezentatoarea de la Acces Direct, vedeta…

- Claudia Patrașcanu intervine in direct la Antena Stars, dupa ce a vazut imaginile cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro. Inca soția lui Gabi Badalau face acuzații grave la adresa fostului partener de viața.

- Mii de copii care au parintii plecati in strainatate la munca sufera din aceasta cauza, in timp ce pandemia a redus frecventa intoarcerii in tara a romanilor, atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a inceput o campanie de informare, impreuna cu Politia de Frontiera, direct la granita cu…

- Jandarmii montani hunedoreni din cadrul postului Campul lui Neag au fost prezenti in data de 01 08 2021 alaturi 50 de elevi care petrec cateva zile din vacanța de vara in tabara Adeona Camps. Printre distracție și activitați educative in mijlocul naturii, elevii au primit vizita jandarmilor…

- Dupa o lunga perioada in care nu au mai parasit Romania, Andra și Catalin Maruța le-au pregatit copiilor o surpriza: o vacanța de cateva zile la Disneyland Paris. Fetele, cum au ajuns acolo, s-au și costumat in personajele preferate. Catalin Maruța a inregistrat cateva emisiunii in avans pentru a merge…

- Sejururile in strainatate sunt mai puțin vizate anul acesta. Romanii cauta in țara vacanțele deosebite, de calitate. La anul, insa, romanii vor sa plece in strainatate, astfel ca in Romania vor avea succes gazdele care se promoveaza mai bine. Conform unui studiu realizat de agenția de cercetare…