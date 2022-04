Stiri pe aceeasi tema

- Doi foști consilieri locali de la Campia Turzii, Ionel Isac Tudorache și Francisc Deak, au fost condamnați la inchisoare, fiind acuzați de fapte penale in legatura cu impunerea ilegala a unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PNL și ALDE fuzioneaza: Protocolul a fost semnat. Liberalii iși maresc partidul cu peste 1000 de primari și consilieri locali PNL și ALDE au incheiat protocolul de fuziune, documentul fiind semnat de liderii celor doua fomațiuni politice Florin Cițu și Daniel Olteanu. Peste o mie de aleși locali ALDE…

- Primarii, consilierii județeni, consilierii locali precum și șefilor de instituții membri ai PSD Suceava au donat 70.000 de lei pentru refugiații ucraineni, anunța Biroul de presa al PSD Suceava. ”Pe langa eforturile depuse pentru a le asigura refugiaților ucraineni locuri de cazare, alimente,…

- “Compania de asigurari Signal Iduna Asigurare Reasigurare anunta ca a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru achizitionarea ERGO Asigurari si ERGO Asigurari de Viata. Astfel, compania detine doua dintre aprobarile necesare, respectiv pe cea a Consiliului Concurentei si…

- In conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare ales local si judetean, respectiv primar viceprimar sau presedinte de consiliu judetean vicepresedinte de CJ este obligat sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi…

- Apar informatii noi in scandalul de la Mogosoaia in care o consiliera USR a fost bruscata de alti doi consilieri din alte partide. Mai multi proprietari din Mogosoaia acuza si ei presiunile primarului liberal si ale altor consilieri locali.

- Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de pe 10 Downing Street au organizat o petrecere in plin lockdown si in ajunul funeraliilor printului Philip, a informat joi cotidianul The Telegraph, citata de Hotnews . Consilieri si functionari s-au adunat pentru a sarbatori…

- Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de la 10 Downing Street au organizat o petrecere in plin lockdown si in ajunul funeraliilor printului Philip, a informat joi cotidianul The Telegraph, noteaza AFP. Consilieri si functionari s-au adunat pentru a sarbatori…