- Naționala de futsal joaca in 28 ianuarie și 3 februarie primele partide din calificarile EURO 2022. Prima partida se va juca la Timisoara, acolo unde tricolorii sunt deja in cantonament de mai bine de doua saptamani. Meciul doi se va disputa in Bosnia. Romania face parte din Grupa a 4-a preliminara,…

- Naționala de futsal a Romaniei se pregatește, incepand de astazi, la Timișoara, in vederea campaniei de calificare pentru Campionatul European din 2022 din Olanda. Selecționata tricolora face parte din grupa a 4-a preliminara și va susține primele meciuri la 28 ianuarie, la Timișoara și in data de 4…

- Naționala de futsal a țarii noastre iși incepe la finele lunii ianuarie campania de calificare pentru turneul final al Campionatului European din 2022. Tricolorii fac parte din grupa a 4-a preliminara și vor diputa primul meci la 28 ianuarie, pe teren propriu, contra Serbiei. Din grupa mai fac parte…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a spus ca pana in 2023 nu se pune problema schimbarii gazonului de pe Cluj Arena, pentru ca nu sunt bani.Clujul va gazdui in 2023 o grupa din Campionatul European, iar Cluj Arena va avea un gazon nou, ”cel mai probabil hibrid”.”In 2023 vom gazdui o grupa…

- Echipa nationala de tineret, o reprezentativa care se bucura de o mare simpatie dupa rezultatele de anul trecut, si-a aflat adversarele de la turneul final al Campionatului European din 2021, dupa tragerea la sorti de la Nyon. Echipa noastra face parte din Grupa A, alaturi de Ungaria, Olanda si Germania.…

- Meciurile din grupe se joaca in perioada 24 31 martie, iar fazele eliminatorii au fost programate intre 31 mai si 6 iunie.Echipa nationala de tineret a Romaniei si a aflat astazi adversarii din grupa in care vor evolua la Campionatul European din 2021, gazduit de Ungaria si Slovenia. Tricolorii mici…

- Romania a facut un meci bun in fața Norvegiei la Campionatul European de Handbal, dar a pierdut in cele din urma. Nordicele au reușit sa se impuna cu 28-20, dar s-a desprins doar pe finalul partidei. Prima repriza a fost una foarte echilibrata și s-a incheiat la egalitate, scor 13-13. Neagu și compania…

- Prima reprezentativa de futsal a Romaniei continua pregatirile in vederea debutului in preliminariile Campionatului European din 2022, competiție care va fi gazduita de Țarile de Jos, in perioada 19 ianuarie – 6 februarie 2022. Naționala Romaniei face parte din Grupa a 4-a preliminara, alaturi de trei…