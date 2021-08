Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci va fi la 4 septembrie, cu Futsal Klub Odorheiu Secuiesc Marea revelație a sezonului trecut din futsalul romanesc, Sportul Cioraști, care a promovat in Liga I la mai puțin un an de la inființare, va debuta in ediția de campionat 2021-2022 la 4 septembrie. Va fi inca o zi pentru istoria…

- Minifotbalul in Vrancea revine in actualitatea competiționala dupa o prea lunga pauza impusa de pandemie. Este ”Cupa de Vara” ale carei jocuri vor avea loc, in perioada 20 august – 5 septembrie, pe iarba, la Baza sportiva din cartierul Unirea al Odobeștiului. Baza care acopera in condiții excelente,…

- Primele partide vor fi saptamana viitoare, cu HC Buzau Handbaliștii CSM Focșani 2007 continua antrenamentele in vederea participarii la competițiile acestui sezon. Dalibor Cutura și Marko Isakovic au lucrat cu ei la Stadionul Milcovul, la sala de forța și in Sala Polivalenta, pentru a le asigura o pregatire…

- Echipa va incepe antrenamentele in prima saptamana a lunii august Echipa de futsal Sportul Cioraști, marea surpriza a competițiilor de futsal din sezonul 2020-2021, se pregatește pentru primul sau campionat in Liga I, unde a promovat la mai puțin de un an de la inființare. Revenit de la Adunarea Generala…