- Astazi, de la ora 20:00, Sportul Cioraști – Fortius 2014 Buzau Iașiul gazduiește, de astazi pana duminica, 7 februarie, ultimul turneu al seriei Est a Campionatului Ligii a II-a a futsal. Turneul incepe cu formația vrinceana Sportul Cioraști pe primul loc pe care iși dorește sa se afle și dupa ultima…

- Cioraștenii sunt lideri dupa 9 etape Surpriza placuta a anului 2020 la futsal a fost Sportul Cioraști, formație nou inființata care a reușit un parcurs foarte bun in Seria Est a Campionatului Ligii a 2-a. Cu un lot alcatuit din jucatori – excelenți – de fotbal pe iarba, care s-au adaptat la futsalul…

- Sportul a incheiat pe primul loc și turneul de la Piatra Neamț Sportul Cioraști a incheiat neinvinsa turneul al treilea al campionatului seriei Est a Ligii a 2-a de futsal. La Piatra Neamț, cioraștenii au terminat de doua ori la egalitate și au caștigat al treilea joc și se afla pe primul…

- Jocurile vor avea loc in zilele de 4, 5 și 6 decembrie, in Sala din Complexul Sportiv din municipiu Lotul cu care Sportul Cioraști a jucat in turneul de la Focșani, din 20-22 noiembrie: Razvan Mihalache, Ștefan Lupu, Florentin Manaila, Razvan Craciun, Florin Nistor, Adrian Oltianu, Andrei Mazilu, Daniel…

- Lotul folosit de Sportul Cioraști: Razvan Mihalache, Ștefan Lupu, Florentin Manaila, Razvan Craciun, Florin Nistor, Adrian Oltianu, Andrei Mazilu, Daniel Mazilu, Florin Halcean, Florin Ion, Remus Popa, Ionuț Galavan, Ciprian Dumitriu. Antrenori, George Ionița și Romeo Dragan Sportul Cioraști…

- Cioraștenii vor juca in Sala Polivalenta din Focșani, de la ora 18:30, in compania buzoienilor de la Fortius 2014 Al doilea turneu al seriei Est a Campionatului Național al Ligii a 2-a la futsal va debuta astazi la Focșani, in Sala Polivalenta, odata cu partida Sportul Cioraști – Fortius…

- Turneul va fi in perioada 20-22 noiembrie, cu participarea echipelor din seria Est Futsalul in competiții oficiale revine in Polivalenta dupa o pauza de cațiva ani. Nu cu o formație focșaneana in rol de gazda, ci cu una din județul Vrancea – Sportul Cioraști. Nou inființata in acest an dupa desființarea…