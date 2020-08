Fusul orar! Incident pe aeroportul Otopeni Scandal uriaș și balbaieli ale autoritaților pe aeroportul Otopeni. Peste 100 de pasageri ai unui avion sosit din Barcelona au fost la un pas sa fie bagați in carantina dupa ce Romania a decis ca orașul se afla intr-o zona roșie in timp ce oamenii se aflau in zbor. Avionul cu cei aproximativ 100 de pasageri a decolat din Barcelona luni, in jurul orei 21.00, iar in avion oamenii au fost anunțați ca nu vor sta in carantina la intrarea in țara intrucat aeronava a decolat inainte de ora 24.00. Insa, cand au ajuns pe aeroportul Otopeni, aceștia au constatat ca autoritațile vor sa ii bage in carantina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

