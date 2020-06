Stiri pe aceeasi tema

- Amanda, prima furtuna formata in actualul sezon al uraganelor din Oceanul Pacific, a facut cel putin 26 de victime in El Salvador, Guatemala si Honduras la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit noilor bilanturi publicate marti, informeaza AFP. Regiunea ramane in alerta, in conditiile in care o alta…

- Amanda, prima furtuna formata in actualul sezon al uraganelor din Oceanul Pacific, a facut cel putin 18 victime in trei tari din America Centrala, El Salvador, Honduras si Guatemala, informeaza AFP.

- Amanda, prima furtuna formata in actualul sezon al uraganelor din Oceanul Pacific, a facut cel putin 18 victime in trei tari din America Centrala, El Salvador, Honduras si Guatemala, informeaza AFP. Echipele de interventie incercau luni sa localizeze alte sapte persoane din El Salvador care au fost…

- Imagini apocaliptice in America Centrala! Furtuna tropicala Amanda s-a abatut asupa Guatemalei și El Salvador, unde a fost instituita starea de urgența, provocand moartea a cel puțin 14 oameni.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon din Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvador, provocand moartea a cel putin 14 persoane. In El Salvador a fost decretata starea de urgenta, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Furtuna de mare intensitate s-a mentinut…

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon din Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvador, provocand moartea a cel putin 14 persoane. In El Salvador a fost decretata starea de urgenta, relateaza luni AFP. Furtuna de mare intensitate s-a mentinut activa de sambata in largul…

- In Franta, 243 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 26.230 de victime de la inceputul epidemiei, potrivit Directiei Generale a Sanatatii, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Au murit 16.497 de persoane in spitale si 9.733 in Ehpad si alte centre…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata la Aden, in sudul Yemenului, in urma inundatiilor, a declarat miercuri o sursa din cadrul serviciilor de securitate, dupa ce guvernul a declarat capitala temporara a tarii drept zona de dezastru, informeaza DPA potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, autoritatile…