Autoritatile mexicane au declansat, joi, "alerta rosie" in statiunea turistica Los Cabos din statul Baja California Sur (nord-vest) ca urmare a apropierii furtunii tropicale Bud de coastele Mexicului, informeaza vineri AFP.



Autoritatile au in plan evacuarea a 9.000 de persoane, in special din zone expuse riscului de inundatii, a indicat un reprezentant al serviciilor de urgenta din acest stat, Carlos Alfredo Godinez.



"Suntem pe cale sa evacuam familiile, fortat daca acest lucru va fi necesar", a confirmat un responsabil local.



Ambele aeroporturi au fost inchise,…