Doua persoane si-au pierdut viata intr-o furtuna puternica care a avut loc in Buenos Aires in weekend, informeaza DPA. Un barbat de 42 de ani si fiul sau in varsta de 17 ani au murit electrocutati in cartierul Tres de Febrero, la periferia capitalei argentiniene, a spus primarul Diego Valenzuela la postul de televiziune local TN Noticias. Furtuna, care s-a dezlantuit in timpul noptii, a provocat haos in oras si in zonele invecinate duminica, cand aproximativ 100.000 de persoane au ramas fara electricitate, potrivit presei locale. In localitatea El Palomar, in nord-vestul Buenos Aires, acoperisul…