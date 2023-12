Stiri pe aceeasi tema

- Un avertisment meteo deosebit de serios este emis pentru mai multe țari europene, printre care și Romania, care se pregatește sa resimta impactul devastator al Furtunii Pia. Cunoscuta și sub numele de "Zoltan" in Germania, a fost deja catalogata drept una dintre cele mai puternice furtuni din aceasta…

- Furtuna Pia, asa cum a fost denumita de meteorologi, loveste mai multe tari din Europa, printre care si Romania, in urmatoarele zile, cu forta unui uragan, potrivit unei avertizari meteo.Furtuna Pia este, potrivit meteorologilor, una dintre cele mai puternice furtuni din apropierea Craciunului. Printre…

- 'Tornada Roșie' lovește Romania! Ce este fenomenul care a cuprins milioane de romanii la final de anFenomenul Tornada Roșie este in perioada sa de varf in acest weekend. A pus deja stapanire pe milioane de romani! Se anunta un weekend aglomerat in pietele si magazinele din tara, inainte de…

- Cum va fi VREMEA in weekend: Un val de ploi și ninsori lovește Romania, duminica. Neobișnuit de cald sambata Cum va fi VREMEA in weekend: Un val de ploi și ninsori lovește Romania, duminica. Neobișnuit de cald sambata Vreme va fi neobișnuit de calda sambata, 2 decembrie, cu maxime cuprinse intre 18…

- Vreme calda sambata, 2 decembrie, cu maxime cuprinse intre 18 și 21 de grade Celsius. De duminica insa, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța o racire accentuata, iar in zilele urmatoare ploile și ninsorile pun, din nou, stapanire pe Romania.

- Astazi, cerul este noros in majoritatea regiunilor și ploua slab - local in Oltenia, Muntenia și in Dobrogea și izolat in sud-vestul Transilvaniei. Ninge in Carpații Meridionali. Vantul sufla slab și moderat.„Vineri vom avea din nou o ușoara creștere a temperaturilor, pana la 15...16 grade, pentru…

- Dupa o toamna lunga, cu temperaturi anormal de ridicate pentru aceasta perioada a anului, iarna iși intra in drepturi, „impinsa" de la spate de un ciclon polar care traverseaza Romania, dinspre Marea Neagra inspre nordul țarii.Meteorologii ANM au emis deja o serie de avertizari meteo de ...

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…