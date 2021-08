Stiri pe aceeasi tema

- Codul portocaliu de vreme instabila prognozat pentru Maramures nu s-a dezmintit. In aceasta seara furtuna a facut prapad, mai ales in Tara Chioarului. Copaci au fost smulsi si cazuti pe DN1C Baia Mare – Dej in zona Padurii “Doua Veverite”. Copaci au cazut si la Tamaia, unde intervin pompierii din Farcasa.…

- Duminica, 18 iulie, incepand cu ora 12:00, la Sala Sporturilor ”Lascar Pana” va avea loc Comitetul de Coordonare Județean al PNL Maramureș. La acest eveniment va lua parte și premierul Romaniei, Florin Cițu. Nu este pentru prima data cand Cițu ajunge in Maramureș. El a mai fost prezent in Baia Mare…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca…

- Polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați azi, 30 iunie, prin apel 112 despre faptul ca pe DN 1C s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma cercetarilor efectuate la fața locului s-a stabilit ca un italian de 71 de ani a condus un autoturism din direcția…

- Luni, 28 iunie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs din directia Recea catre Lapusel. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 71 de ani din Recea, din motive necunoscute, a parasit partea carosabila prin partea…

- btr Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de tip cod galben care va expira la ora 17.30. Codul galben este valabil pentru localitațile Șomcuta Mare, Ulmeni, Mireșu Mare, Valea Chioarului, Coroieni, Vima Mica și Boiu Mare. Meteorologii așteapta averse ce vor depași local 25…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, la acest moment avem 34 de localitați care au 0 cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Sunt insa multe localitați in județ unde avem cate un singur caz de COVID, deci incidența este una scazuta.…