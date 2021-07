Stiri pe aceeasi tema

- Canicula care a toropit intreaga tara in ultimele zile lasa treptat loc furtunilor violente. O vijelie puternica a maturat totul in cale aseara, in Cluj-Napoca si in localitatile din jur. A plouat torential, a batut vantul si a cazut grindina de mari dimensiuni.

- Mai multe zone din Cluj-Napoca si din localitatile limitrofe au fost afectate, duminica seara, de o furtuna puternica insotita de grindina. Zeci de pompieri au intervenit toata noaptea pentru a indeparta copacii doborați de vijelie. Mai multe locuințe au ramas fara curent electric, informeaza Digi24.ro.

- O furtuna puternica s-a abatut duminica seara pe neașteptate peste municipiul Cluj-Napoca. Vijelia, de o forța rar intalnita, a rupt mai mulți copaci. Incepand cu ora 22 a plouat torențial o jumatate de ora, iar centrul orașului a fost inghițit de ape. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutor, pentru…

- Mike Cestor, fundașul francez al lui CFR Cluj care a trait in București și acum e in Transilvania, a spulberat toate ideile preconcepute despre Romania pe care i le spuneau apropiații inainte de a se transfera in Liga 1. I s-a spus ca se fura, ca nu sunt oameni corecți, insa fotbalistul a ajuns dupa…

- Sapte judete din vestul, nord-vestul si sud-vestul tarii intra de vineri sub un cod galben de temperaturi ridicate, in timp ce alte 10 judete for fi sub un cod galben de furtuni si vijelii, a anuntat vineri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Imaginile au fost filmate de un barbat care se afla cu nepoatele in magazin, iar una dintre fetițe a parut chiar amuzata de micuțul razator care se afla pe raft.Intr-un comunnicat citat de știridecluj.ro, conducerea hypermarketului și-a cerut scuze și a dat asigurari ca este vorba de un eveniment "neașteptat…

- Compania Vodafone se confrunta, din nou, cu o avarie majora care afecteaza mai multe județe. Cluj-Napoca și alte localitați din județul Cluj nu au miercuri servicii fixe de televiziune și internet. Avariile apar tot mai des, in ultima perioada, la compania Vodafone. In cazul avariilor, pentru a discuta…

- Romania se topește acum, dupa valul de ploi care a afectat țara in ultimele saptamani. Bogdan Antonescu, expert in fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 aceste treceri de la perioadele de furtuni la valurile de caldura.”In atmosfera, la altitudine de 10 – 11 km, exista un curent de aer numit…