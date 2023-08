Furtună cu gheață pe Transalpina: Strat gros de grindină pe cea mai înaltă șosea din România, în 30 de minute Furtuna cu gheața pe Transalpina: Strat gros de grindina pe cea mai inalta șosea din Romania, in 30 de minute Vreme severa pe Transalpina, duminica. In doar cateva minute, o zona aflata pe Transalpina a fost acoperita de un strat gros de grindina. Turiștii aflați pe cea mai inalta șosea din Romania au fost surprinși de de o furtuna violenta, care in numai cateva minute a acoperit drumul cu un strat gros de grindina. Furtuna […] Citește Furtuna cu gheața pe Transalpina: Strat gros de grindina pe cea mai inalta șosea din Romania, in 30 de minute in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

