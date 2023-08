Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Calarați au fost anunțați, duminica dimineața, ca o ambarcațiune in care se afla cinci persoane plutește in deriva pe Dunare. Polițiștii au constatat ca ambarcațiunea se lovise de o barja ancorata, iar conducatorul acesteia consumase alcool

- Cateva zeci de copaci si mai multe acoperisuri au fost smulse de vantul puternic, iar numeroase strazi, precum si solarii ale agricultorilor au fost inundate de ploaia torentiala de duminica, in judetul Galati.Conform ISU Galati, cele mai mari pagube s-au inregistrat in municipiul Tecuci, unde vantul…

- In urma manifestarilor fenomenelor meteorologice prognozate, in dispeceratul integrat ISU-SAJ Suceava au fost inregistrate pana la aceasta ora, 42 de apeluri pe numarul unic de urgența unic 112, care au anunțat diferite evenimente: – incendii provocate de trasnet direct, in localitațile Dorna Candrenilor,…

- Mai multe persoane au fost surprinse de efectele codului roșu de vijelii și grindina in județul Caraș-Severin, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au salvat doua persoane prinse sub un acoperiș prabușit și alte doua care au fost surprinse de furtuna pe Dunare. Potrivit ISU Caraș-Severin, in…

- Zeci de copaci au fost doborati și mai multe acoperișuri au fost smulse de vant in urma unei vijelii care s-a abatut joi dupa-amiaza, 13 iulie, asupra municipiului Bistrita si a localitaților invecinate. Din cauza vantului puternic, o barca care se afla pe lacul Colibița cu mai multe persoane s-a rasturnat,…

- Zeci de copaci doborati, masini avariate si acoperisuri si tigle smulse de vant reprezinta bilantul unei vijelii care s-a abatut joi, la amiaza, asupra municipiului Bistrita si a zonelor invecinate, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- In urma furtunii de joi, 13 iulie, pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe localitați din județul Cluj pentru a inlatura copaci doborați pe drum, dar și doua acoperișuri.

- A fost prapad in București, dupa furtuna de marți seara: copaci cazuți, mașini avariate și canalizari infundate. Autoritațile au fost in alerta, echipele de intervenție fiind mobilizate in mai multe zone ale Capitalei. Furtuna de marți seara a facut prapad in București Dupa o zi cu temperaturi ridicate,…