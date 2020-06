Stiri pe aceeasi tema

- "In afara de pagubele anuntate in ziua precedenta, identificate la nivelul UAT-urilor Pascani, Ciohorani, Miroslovesti si Oteleni, in cursul serii trecute au fost primite la Grupul de Suport Tehnic al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta rapoarte operative de la comunele Helesteni, Mosna…

- Aproximativ 2000 de hectare de culturi agricole au fost distruse in partea de sud-vest a judetului Iasi, in urma caderilor de grindina din cursul zilei de ieri. Este vorba despre localitatile Pascani, Ciohorani, Miroslovesti, Oteleni, Helesteni si Alexandru Ioan Cuza. In zona au mai fost afectate de…

- Fenomenele meteo nefavorabile din acest an au provocat pagube destul de mari fermierilor damboviteni! Directia Agricola Dambovita a inventariat suprafetele Post-ul DAMBOVIȚA: “Inventarul” calamitatilor: 25 de localitati afectate de seceta si 12 de grindina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea rea a facut prapad in Romania. Mai multe localitați afectate in Maramureș și in alte 8 județe. Foto *13 localitați afectate de vremea rea* In ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 13 localitați din 9 județe pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente și vantul puternic.*…

- Importante suprafete de culturi au fost afectate, drumuri calamitate si zone inundate. Astazi, in intervalul orar 18.00-18.30 ANM a emis avertizare cod rosu de fenomene meteorologice periculoase, grindina de mari dimensiuni, aversa torentiala de 50l/mp, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice.…

- Cod roșu de inundații in judetul Harghita! Ploile au facut ravagii in mai multe localitati. Raurile s-au umflat, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Furtuna si grindina au creat probleme si in judetul Salaj. In mai multe localitati, bucatile mari de gheata au distrus culturile oamenilor.

- Meteorologii au emis luni o atenționare cod galben de furtuni și vant puternic, valabila maine, in aproape toata țara, dar și una de vreme rea, care va incepe luni seara. De asemenea, au emis o atenționare speciala pentru București.

- In urma ploilor torențiale pe alocuri cu grindina, inregistrate pe teritoriul țarii in perioada 30 aprilie - 2 mai, in unele localitați din țara au fost inregistrate prejudicii, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).