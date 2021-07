Furtul de lemne din paduri nu mai inceteaza. Sunt prinsi “pestii mici”…pe cand cei mari?

Stiri pe aceeasi tema

- SCUTUL PADURII in Alba: 26 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma unor controale pentru combaterea delictelor silvice SCUTUL PADURII in Alba: 26 metri cubi de material lemnos CONFISCAȚI in urma unor controale pentru combaterea delictelor silvice Polițiștii din Campeni au confiscat 9 metri…

- La data de 26 iulie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau, pe raza comunei Sohodol, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Cluj, au identificat un barbat, de 64 de ani, din Campeni, care ar fi descarcat cantitatea de 9 mc de material lemnos, in alt loc decat…

- La data de 10 iulie a.c., polițiștii Secției 4 Polție Rurala Ileanda, impreuna cu colegii de la Serviciul Ordine Publica și jandarmi au acționat in zona secției și au dispus confiscarea contravalorii cantitații de 55,93 metri cubi de material lemnos din speciile fag și gorun, in valoare de 8.800,37…

- In data de 09 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, in timp ce desfasurau activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos, au depistat in trafic, pe raza localitatii Manzalesti, un barbat in varsta de 41 de ani, din…

- In data de 01 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, in timp ce desfasurau activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos au oprit in trafic un barbat de 25 de ani, din Vrancea, in timp ce transporta cu o autoutilitara,…

- In data de 22 iunie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Beceni au actionat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor ilegale asociate din taierea arborilor, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase. In timpul actiunii a fost depistat un barbat in…

- Nr. 110.337 din 04 Iunie 2021 Buletin de presa Material lemnos confiscat de politisti La data de 03 iunie a.c., pe raza localitatii Sarateni, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Ion Roata au depistat, in trafic, un tanar de 25 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce transporta cu o…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, in timp ce desfasurau activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos, au depistat in trafic, pe raza localitatii Vintila Voda, un barbat in varsta de 51 de ani, din Bisoca, in timp ce transporta…