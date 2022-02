Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz a prezentat luni prototipul VISION EQXX, alimentat de baterii, despre care afirma ca va avea o autonomie de peste 1.000 de kilometri per incarcare, transmite Reuters, citat de News.ro . Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi…

- Locuitorii din Poarta Alba, judetul Constanta, beneficiaza de aproape 12 kilometri noi de retea electrica, traseul liniilor de medie si de joasa tensiune fiind subteran. In total, pana la finalul acestui an, E Distributie Dobrogea va extinde cu aproximativ 100 de kilometri reteaua de energie electrica…

- Autobuzele electrice SOR achizitionate de municipalitate cu fonduri nerambursabile au parcurs un total de peste 2.000.000 de km in orasul nostru, ceea ce inseamna o contribuție importanta in privința reducerii poluarii, atat prin inlocuirea parcului auto diesel al companiei de transport, cat și prin…

- E-Distributie Muntenia, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, realizeaza lucrari de extindere cu aproximativ 20 de kilometri a retelei electrice de distributie in judetele Ilfov si Giurgiu. Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, investitia se ridica la aproximativ…

- Hoții au furat cablurile electrice de la telescaunul din Straja Foto: Arhiva/skistraja.ro. Polițiștii hunedoreni îi cauta de mai bine de o saptamâna pe hoții care au furat mai multe cabluri și componente electrice ale telescaunului amplasat în vârful Straja, din stațiunea…