Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de gaze naturale Engie Romania a anunțat ca va contesta in instanța decizia ANRE care l-a sancționat cu o amenda de 800.000 lei pentru incalcarea legislației referitoare la ofertele tip...

- Valoarea totala a contractului este de 640.822 lei.CT BUS a organizat o licitatie pentru achizitia de gaze naturale.Contractul a fost atribuit pe data de 19 august, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat pe 24 august.Societatea care s a ocupat de gazele natural este CT BUS.Valoarea totala a…

- Fostul prim-ministru al Kargazstanului, Temir Sariev, a fost arestat fiind acuzat de coruptie. In varsta de 58 de ani, el a fost prim-ministru al acestei foste republici sovietice din Asia Centrala din 2015 pana in 2016. Potrivit DPA, Sariev este suspectat ca ar fi cauzat “pagube financiare enorme”…

- Primaria Timișoara și E.On Gaz au ajuns la un acord pentru reeșalonarea unor datorii ale Colterm, in valoare de 51,5 milioane de lei, garantate de municipalitate și neplatite timp de trei ani. Primaria Timișoara și conducerea E.On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca anul viitor va fi listat la bursa un pachet de 15% din actiunile Hidroelectrica. Incepand cu anul 2016, procedura a fost amanata in numeroase randuri, desi se considera ca Hidroelectrica este mai valoroasa decat Petrom.

- Curtea de Apel Chișinau a pus capat litigiului dintre compania de asigurari Moldasig și Comisia Naționala pentru Piața Financiara (CNPF), in care figureaza bani mari, nume cunoscute și companii din dosarul privind ”jaful secolului” . In toamna anului trecut, prin decizia instanței, acțiunile noi emise…

- ANRP a castigat in prima instanta procesul cu samsarul de drepturi litigioase Valentin Vișoiu, astfel ca omul de afaceri trebuie sa inapoieze suma de 76 de milioane de euro, in urma hotararii Tribunalului București. Admite, ca intemeiata, cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta…

- Indiferent de furnizorul de curent electric și gaze naturale pe care l-ai ales, este important sa transmiți indexul de consum la fiecare perioada, inainte de emiterea facturilor. Doar in acest mod, vei avea de fiecare data facturi care reflecta consumul real de energie al locuinței tale. Mai exact,…