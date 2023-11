Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, luni, daca a solicitat, asa cum anunta in 16 octombrie, controale la furnizorii de gaze naturale suspectati sa mentin in mod nejustificat preturile ridicate, ministrul Energiei a afirmat ca sunt in desfasurare actiuni de control in acest sens. ”Sunt in actiuni de control. Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va publica in perioada urmatoare rezultatul actiunilor de control la furnizorii de gaze. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca ANRE va anunțat cat de curand sancțiuni fara precedent pe care le va acorda furnizorilor de…

- ​Prețul gazelor platit de populație este plafonat la 31 bani pe kWh, insa, in piața, a scazut sub acest plafon de cateva luni. Deși legislația prevede ca facturile se platesc la cel mai mic preț din piața, exista furnizori care nu respecta legea. Ministrul de resort, Sebastian Burduja, a precizat ca…

- Presedintele filialei PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a declarat sambata, 11 noiembrie, la Prima TV, ca nu o va mai vota pe Clotilde Armand, daca aceasta va candida din nou, anul viitor, la Primaria Sector 1, desi a sustinut-o la alegerile din 2020, și a precizat ca ia in calcul sa candideze el.Sebastian…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, s-a reintalnit luni dimineața cu furnizorii de energie, cu reprezentanții inistituțiilor bancare, dar și cu reprezentanți ANRE pentru a agrea un Acord final.

- Romanii care isi pun panouri fotovoltaice pentru a-si reduce factura de energie electrica vor avea o limita pentru capacitatea instalata, spune la TVR Info președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.Presedintele ANRE a afirmat ca trebuie impus un prag la…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…